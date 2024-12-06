Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:08, 6 декабря 2024Силовые структуры

Насиловавшего и грабившего женщин на протяжении двух лет россиянина задержали

На Урале задержали магнитогорца, два года насиловавшего и грабившего женщин
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На Урале задержали жителя Магнитогорска, насиловавшего и грабившего женщин на протяжении двух лет. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, c 2016 по 2018 год мужчина проникал в квартиры, нападал на хозяек и требовал отдать ему деньги и драгоценности. Установить личность долгое время не удавалось.

Однако эксперты выяснили, что генетический профиль насильника совпал с ДНК обвиняемого по другому делу. Оказалось, что это его родственник. Задержанный арестован, против него возбуждено три уголовных дела.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция ищет неизвестного за нападения на прохожих около ЖК «Цветной город».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области. Что известно о положении в регионе?

      Планирующим аборт россиянкам предложили показывать эмбрион на УЗИ

      Со второго этажа российского детсада выпала пятилетняя девочка

      Российскую модель из клипов Паши Техника арестовали за попытку сбыта наркотиков

      Путин назвал подробности размещения «Орешника» в Белоруссии

      Летевшая в Москву пассажирка выкупила весь багажный отсек для коробок с одеждой из Дубая

      На родине Первой мировой войны заявили о начале третьей мировой

      Уехавшая из России телеведущая Лазарева посочувствовала Зеленскому

      Жительница российского города выиграла в лотерею два миллиона рублей

      Россия и Белоруссия договорились об общем рынке электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше