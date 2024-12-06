Насиловавшего и грабившего женщин на протяжении двух лет россиянина задержали

На Урале задержали магнитогорца, два года насиловавшего и грабившего женщин

На Урале задержали жителя Магнитогорска, насиловавшего и грабившего женщин на протяжении двух лет. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, c 2016 по 2018 год мужчина проникал в квартиры, нападал на хозяек и требовал отдать ему деньги и драгоценности. Установить личность долгое время не удавалось.

Однако эксперты выяснили, что генетический профиль насильника совпал с ДНК обвиняемого по другому делу. Оказалось, что это его родственник. Задержанный арестован, против него возбуждено три уголовных дела.

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