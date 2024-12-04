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13:08, 4 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе силовики начали поиски нападающего на прохожих неизвестного

В Санкт-Петербурге полиция ищет неизвестного за нападения на прохожих около ЖК
Варвара Митина (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция ищет неизвестного за нападения на прохожих около ЖК «Цветной город». Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, от его действий пострадали как минимум четыре человека. Однако местные жители заявляют, что жертв намного больше.

Одна из пострадавших рассказала, что во время нападения гуляла с ребенком на детской площадке. Неизвестный ударил ее по голове, поэтому на несколько секунд она потеряла сознание. Когда женщина очнулась, то увидела человека, который уходил вперед, не оборачиваясь.

Другую жертву он ударил кулаком в лицо, просто проходя мимо нее. После удара он также ушел, даже не обернувшись. Мужчину смогли зафиксировать камеры видеонаблюдения.

Ранее следователи установили личности подростков-мигрантов из «шариатского патруля», которые нападали на сверстников и прохожих в Мытищах и снимали свои похождения на видео.

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