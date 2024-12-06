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17:57, 6 декабря 2024Силовые структуры

Незаконно снимавшую репортаж в Курской области украинку заочно арестовали

Суд заочно арестовал украинку, незаконно снимавшую репортаж в Курской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В России суд заочно арестовал гражданку Украины Диану Буцко, незаконно снимавшую репортаж в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 6 августа Буцко пересекла границу России и на транспортном средстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) поехала в Суджанский район, чтобы снять репортаж.

Женщина заочно обвиняется по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение государственной границы России») УК РФ. Она объявлена в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

Ранее суд заочно арестовал немецкого журналиста Николаса Симона Конолли, снимавшего репортаж из Суджи Курской области в августе 2024 года.

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