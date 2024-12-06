Незаконно снимавшую репортаж в Курской области украинку заочно арестовали

Суд заочно арестовал украинку, незаконно снимавшую репортаж в Курской области

В России суд заочно арестовал гражданку Украины Диану Буцко, незаконно снимавшую репортаж в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 6 августа Буцко пересекла границу России и на транспортном средстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) поехала в Суджанский район, чтобы снять репортаж.

Женщина заочно обвиняется по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение государственной границы России») УК РФ. Она объявлена в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

Ранее суд заочно арестовал немецкого журналиста Николаса Симона Конолли, снимавшего репортаж из Суджи Курской области в августе 2024 года.