Одна из стран решила продать российские активы

Reuters: пенсионному фонду Норвегии разрешили продать российские акции

Государственный пенсионный фонд Норвегии (состоит из двух суверенных) получил от властей разрешение продавать акции российских компаний. Об этом сообщило Reuters.

Издание отметило, что реализация активов будет возможна только в том случае, если будут соблюдены международные санкции, и напомнило, что Минфин Норвегии остановил все транзакции с российскими активами фонда вскоре после начала российско-украинского конфликта.

До настоящего времени фонд не мог избавиться от этих акций, поскольку ему запретили продавать их контрагентам, находящимся под санкциями США или ЕС.

В свою очередь, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил Reuters, что любое решение о продаже активов потребует разрешения Москвы, которое может быть выдано только при наличии «веских оснований».

«Если они хотят продавать в России, они должны подать заявку в нашу российскую правительственную комиссию. Только после этого вопрос будет рассмотрен. За пределами России они могут продать другому иностранцу, но это также останется замороженным», — сказал Габуния.

В конце ноября 2023 года сообщалось, что в 2022 году Норвегия заработала на поставках газа в Европу более 31 миллиарда долларов. Такие доходы ей обеспечил дефицит российского топлива, разогнавший мировые цены.