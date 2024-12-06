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19:20, 6 декабря 2024Экономика

Одна из стран решила продать российские активы

Reuters: пенсионному фонду Норвегии разрешили продать российские акции
Кирилл Луцюк
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix / Reuters

Государственный пенсионный фонд Норвегии (состоит из двух суверенных) получил от властей разрешение продавать акции российских компаний. Об этом сообщило Reuters.

Издание отметило, что реализация активов будет возможна только в том случае, если будут соблюдены международные санкции, и напомнило, что Минфин Норвегии остановил все транзакции с российскими активами фонда вскоре после начала российско-украинского конфликта.

До настоящего времени фонд не мог избавиться от этих акций, поскольку ему запретили продавать их контрагентам, находящимся под санкциями США или ЕС.

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В свою очередь, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил Reuters, что любое решение о продаже активов потребует разрешения Москвы, которое может быть выдано только при наличии «веских оснований».

«Если они хотят продавать в России, они должны подать заявку в нашу российскую правительственную комиссию. Только после этого вопрос будет рассмотрен. За пределами России они могут продать другому иностранцу, но это также останется замороженным», — сказал Габуния.

В конце ноября 2023 года сообщалось, что в 2022 году Норвегия заработала на поставках газа в Европу более 31 миллиарда долларов. Такие доходы ей обеспечил дефицит российского топлива, разогнавший мировые цены.

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