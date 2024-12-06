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02:56, 6 декабря 2024Бывший СССР

Порошенко обвинил ВСУ в «мясном шторме»

Порошенко: командование ВСУ отправляет военных в «мясной шторм» вместо спасения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив, что Киев отправляет военных в «мясной шторм» вместо их спасения. Такое мнение он выразил в ходе выступления в организации Atlantic Council, передает РИА Новости.

«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции», — заявил Порошенко.

По его мнению, цена подобных действий украинской армии «огромна и будет иметь негативные результаты в будущем».

Ранее Порошенко заявил, что конфликт на Украине можно закончить одной подписью, для этого необходимо принять страну в НАТО. По его словам, это якобы позволит выиграть Украине «без единого выстрела с одной подписью». Он также добавил, что это поможет избежать ядерной катастрофы.

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