Юрист Корягин: после смерти актера Романа Мадянова открыли наследственное дело

В Москве открыли дело о наследстве российского актера Романа Мадянова. Ему уже присвоили номер. Об этом стало известно спустя более чем два месяца после смерти звезды сериала «Солдаты».

Как пояснил юрист Денис Корягин, претенденты на наследство должны успеть подать заявление нотариусу о вступление в наследство в течение полугода со дня ухода из жизни наследодателя. В противном случае им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство, уточнил эксперт.

Мадянова не стало 25 сентября

Заслуженного артиста России Романа Мадянова не стало 25 сентября 2024 года. Причиной смерти актера стала онкология.

По имеющейся информации, злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого у Мадянова диагностировали в 2020 году, в 2023 году болезнь начала прогрессировать. Кроме того, у него были выявлены кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени. Врачи сначала назначили артисту противоопухолевое лечение, а затем паллиативное — терапию онкозаболеваний, которая улучшает качество жизни пациента.

Родные готовились к уходу артиста. Отмечается, что в последние две недели актер перестал вставать с кровати, появились трудности с дыханием, он уже почти ничего не ел. Также Мадянов жаловался на одышку, кашель и постоянную слабость. При этом актер до последнего участвовал в съемках: более десяти кинопроектов с участием артиста еще находятся в стадии производства.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

За свою актерскую карьеру Мадянов сыграл во множестве спектаклей, фильмов и сериалов. Зрителям он запомнился по роли полковника Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», ролями в сериалах и фильмах о Великой Отечественной войне, а также по образам отрицательных персонажей в драматических проектах. Он получил статус заслуженного артиста Российской Федерации и был удостоен премий «Ника» и «Золотой орел» за роли в фильмах «12» и «Левиафан».

Общественники движения «Ветераны России» направили обращение в Министерство культуры России с предложением посмертно присвоить звание народного артиста РФ Мадянову. Они отметили, что при жизни актер внес большой вклад в развитие театра и кино. Общественники движения «Зов народа», в свою очередь, обратились в Минкульт с просьбой назвать улицу в Москве в честь актера Романа Мадянова. По их мнению, такой шаг позволит увековечить образ артиста, «который обрел любовь и популярность у российских зрителей».

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Какое наследство оставил Мадянов родным

Роман Мадянов был довольно востребованным артистом. Как пишет 78.ru, один его съемочный день стоил от 100 до 250 тысяч рублей. Кроме того, он играл в антрепризных спектаклях, каждый выход в которых приносил ему около 300 тысяч рублей. Поэтому на счетах у него должна остаться весьма приличная сумма, полагают журналисты.

Также у актера, по данным издания, была недвижимость: квартира в Москве и загородный дом в Подмосковье. Первый объект, по предварительным данным, оценивается в 20-25 миллионов рублей. Загородный дом актера находится по соседству с домом другого российского актера Федора Добронравова. На участке, помимо дома, по имеющейся информации, есть также пруд, бассейн, баня и столярная мастерская. Рядом с участком расположился лес, где можно поохотиться и порыбачить.

Наследники Мадянова

Роман Мадянов был женат. Супругу зовут Наталья. В браке у пары родился сын Роман. Именно они и являются наследниками первой очереди, согласно российскому законодательству, если иное не предусмотрено в завещании актера. Так, вдова Мадянова может претендовать на половину оставленного усопшим супругом наследства, как на совместно нажитое в браке. На вторую половину в равных долях могут претендовать жена и сын. Также при условии, что порядок получения наследства не указан в завещании актера, при его наличии.