Россиянам назвали способы поделить ипотеку после развода

Россиянам при разводе посоветовали поделить ипотечный кредит пополам

Разобраться с ипотекой, минуя суд, супруги при разводе могут несколькими разными способами, сообщили эксперты Life.

Во-первых, существует вариант переоформить кредит и недвижимость на одного из бывших супругов. Тот, кто лишается прав на жилье, может запросить компенсацию половины уже выплаченных взносов. Второй вариант — выделить доли в жилье, а кредит разбить на займа. Специалисты отметили, что в этом случае жилье должно оставаться в собственности бывших супругов до полного погашения обоих кредитов.

В-третьих — кредит можно разбить, а жилье — физически разделить. Такой вариант подойдет только большим домам, а также квартирам, где можно сделать два отдельных входа. Четвертый способ — погасить долг досрочно, после чего продать жилье и разделить вырученные деньги. Эксперты напомнили, что с сентября 2024 года ипотечное жилье можно продавать в любой момент после заключения кредитного договора, до времени, пока финансовая организация не обратилась в суд.

Согласно опросу, проведенному страховой компанией «Росгосстрах» и финансовым маркетплейсом «Сравни», большинство россиян убеждены, что самый надежный способ сохранить жилье при разводе — это приобрести его еще до вступления в брак.