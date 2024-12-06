Россиянка год игнорировала боль в одном органе и впала в кому с разрушенным черепом

Под Москвой женщина впала в кому из-за хронического воспаления уха

В Подмосковье женщина впала в кому из-за хронического воспаления уха — отита. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на тошноту и заторможенность речи. Уже на следующий день она впала в кому. Врачи диагностировали у пациентки нарушение кровоснабжения мозга и направили ее на экстренную операцию.

В ходе вмешательства выяснилось, что осложнившийся отит привел к разрушению части черепа женщины. Из ее головы откачали 30 миллилитров гноя.

Пришедшая в сознание россиянка призналась, что год игнорировала боль в ухе. Дойти до поликлиники ей якобы не удавалось из-за занятости на работе. Сейчас пациентку уже выписали.

Ранее жительнице Нижегородской области удалили опухоль размером с арбуз. До этого женщина более пяти лет пренебрегала здоровьем и не проходила медицинских обследований. К моменту операции опухоль весила уже десять килограммов.