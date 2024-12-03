Россиянке удалили опухоль размером с арбуз

Опухоль размером с арбуз удалили жительнице Нижегородской области

Огромную опухоль удалили пациентке нижегородского онкологического диспансера. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Россиянка более пяти лет пренебрегала своим здоровьем и не ходила на осмотр к гинекологу. За это время новообразование сильно увеличилось, и когда женщина все же попала к медикам, им пришлось назначить ей экстренную операцию.

Вмешательство прошло успешно, и опухоль яичника была удалена. Она достигла размера с арбуз и весила 10 килограммов. Пациентка уже идет на поправку.

Ранее жительница Татарстана лишилась части печени из-за поселившегося в ее теле паразита — эхинококка. После первого выявления заболевания россиянка не завершила лечение, что позволило червю продолжать жить в ее теле. К моменту удаления эхинококк образовал вокруг себя капсулу весом 11 килограммов.