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08:56, 6 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о приближении ВС России к ключевому узлу снабжения ВСУ в ДНР

ВС России подошли к ключевому узлу снабжения ВСУ на покровском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России подошли к населенному пункту Шевченко, ставшему ключевым узлом снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Шевченко — это ключевой логистический хаб противника. К нему подошли вплотную», — подчеркнули силовики.

Собеседники агентства рассказали о приближении ВС России к важному логистическому узлу ВСУ южнее Покровска (украинское название города Красноармейск) в ДНР. Как отмечается, через населенный пункт идет движение украинских военных сразу с нескольких направлений.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что ВС России окружили Курахово с нескольких сторон. По его словам, полностью контролируют подступы к городу с разных направлений.

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