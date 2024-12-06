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16:44, 6 декабря 2024Бывший СССР

В Раде заявили о миллионе уехавших мужчин из Украины

Нардеп Скороход: около 1,2 миллиона мужчин покинули Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Около 1,2 миллиона мужчин покинули Украину с 2022 года. Об этом заявила народный депутат Верховной Рады Анна Скороход, пишет издание «Страна».

Говорила она об этом в контексте возможного проведения выборов на Украине. Скороход поделилась мнением, что недавно созданное Министерство единства будет заниматься учетом голосов зарубежных украинцев.

Нынешние инструменты подсчета через консульства не учтут тех, кто уехал от мобилизации. «Ты должен стоять на учете. У нас 1,2 миллиона мужчин нелегально выехали. Это сколько мы понимаем», — заявила нардеп, подчеркнув, что реальная цифра может быть в разы больше.

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