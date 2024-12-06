ВМС США и Японии провели совместные учения с Филиппинами

ВМС США и Японии провели совместные однодневные учения с Филиппинами

Военно-морские силы (ВМС) США, Японии и Филиппин провели совместные однодневные учения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз командования американского Тихоокеанского флота.

Отмечается, что тренировки прошли в исключительной экономической зоне филиппинской акватории. Целью маневров стало укрепление регионального и международного сотрудничества, а также поддержка «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Учения направлены на укрепление совместимости оборонных доктрин, тактик, техник и процедур трех стран и проведены в соответствии с международным правом, указано в заявлении. В маневрах приняли участие самолет морской разведки ВМС США Boeing P-8A Poseidon, патрульный корабль Andres Bonifacio (PS-17) и самолет C-90 ВМС Филиппин, а также японский эскадренный миноносец JS Samidare (DD 106).

Ранее береговая охрана КНР атаковала правительственное судно Филиппин из водомета, целясь прямо в навигационные антенны. Это уже не первый подобный инцидент с участием кораблей Китая и Филиппин. В августе судна двух стран сталкивались в Южно-Китайском море. «Филиппинская сторона полностью несет ответственность за столкновение», — заявил представитель береговой охраны Китая Ган Юй.