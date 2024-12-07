В США нашли брешь в попытке Байдена скрыть искусственное происхождение коронавируса

Публицист из США Уокер: Байден напрасно отверг утечку COVID-19 из лаборатории

Со стороны администрации президента США Джо Байдена было неправильно отвергать возможность утечки коронавируса из лаборатории в Китае как «теорию заговора». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил редактор журнала Reason и автор книги «Соединенные Штаты паранойи» Джесси Уокер.

По словам эксперта, им не стоило отрицать этот факт, поскольку утечка вируса из лаборатории была бы несчастным случаем, а не заговором.

«Использование этой формулировки связывало идею случайной утечки с идеей о том, что Китай намеренно выпустил вирус в качестве биологического оружия, что действительно было бы теорией заговора (и довольно абсурдной, учитывая, сколько жертв вируса было в Китае)», — сказал Уокер.

Как отметил публицист, позже в США появились заявления, что утечка была намеренно скрыта, и именно это могло бы быть правдоподобной теорией заговора, учитывая, что правительства постоянно что-то скрывают.

Ранее Уокер заявил, что покушение на победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа в июле 2024 года породило теории заговора, поскольку людей всегда тянет порассуждать на такие темы. Он подчеркнул, что такую реакцию вызывают покушения на любых президентов, вне зависимости от их исхода.