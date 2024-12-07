Моуринью оценил возможный трансфер Роналду в «Фенербахче»

Моуринью заявил, что не заинтересован в трансфере Роналду в «Фенербахче»

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью оценил возможный трансфер форварда саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его слова приводит O Jogo.

Специалист отметил, что не заинтересован в таком переходе «У меня есть три хороших нападающих, и мне не нужен еще один», — заявил Моуринью.

Тренер добавил, что в трансфере вряд ли заинтересован и сам Роналду. «Он зарабатывает деньги в Саудовской Аравии и стремится забить 1000 голов. Что может мотивировать его приехать в Турцию, кроме красоты Стамбула?» — отметил специалист.

Моуринью работал с Роналду в мадридском «Реале» с 2010 по 2013 год. Они помогли сливочным выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.