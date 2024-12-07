В США высказались о местонахождении Асада

CNN: президент Сирии Асад не находится в Дамаске

Президент Сирии Башар Асад не находится в Дамаске. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, политика «нет ни в одном из мест в городе». Источник отметил, что президентская гвардия Асада больше не размещена на территории постоянного места жительства главы государства.

Ранее в канцелярии Асада сообщили, что политик находится в своей стране и не покидал ее с какими-либо тайными визитами. Также в канцелярии заявили, что некоторые зарубежные СМИ распространяют слухи об отъезде Асада из Дамаска или кратких визитах в ту или иную страну.