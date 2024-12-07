ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали дроном Таврово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области и атаковали беспилотником село Таврово, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Шебекино в одном из частных домов повреждены фасад, забор и остекление. В свою очередь, в селе Таврово в двух домах пробиты крыши.

«Кроме того, поступила информация, что в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии в частных секторах сел Стариково и Цепляево-Второе. Специалисты выясняют причины отключения электричества», — написал губернатор.

Ранее сообщалось об атаке Воронежской области — в ее ходе один человек получил ранение небольшой тяжести. Кроме того, в результате удара украинского дрона на территории области произошло возгорание, оно уже ликвидировано.