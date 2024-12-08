Сирийские боевики вошли в города, рядом с которыми находятся российские военные базы. Что там происходит?

ТАСС: вооруженная оппозиция захватила города Тартус и Джебла у авиабазы Хмеймим

Сторонники сирийской вооруженной оппозиции вошли в города Тартус и Джебла, рядом с которыми находятся российские военные базы.

Утверждается, что Джебла уже взята под контроль боевиками. «Они уже днем были в центре города, сначала была стрельба в воздух, сейчас все спокойно», — сказал собеседник ТАСС. Рядом с городом располагается авиабаза Воздушно-космических сил РФ Хмеймим.

Кроме того, вооруженная оппозиция вошла в город Тартус на побережье Средиземного моря, где находится база Военно-морских сил России.

Очевидец заявил о спокойной обстановке около авиабазы

Появились кадры, снятые боевиками, предположительно, в Джебле, также находящейся на побережье. В свою очередь, контроль боевиками Тартуса подтвердил телеканал Al Jazeera. Оттуда также появилось видео. На нем зафиксированы боевики у здания администрации города. «Эти учреждения наши, государственные служащие останутся на своих должностях, мы призываем всех проявить сдержанность и ничего не грабить. Оружие пойдет в сирийскую национальную армию, которую мы собираемся создать», — утверждает один из вооруженных оппозиционеров. Толпа также скандировала фразу «сирийский народ един».

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

При этом собеседник ТАСС уточнил, что обстановка возле авиабазы в Хмеймиме спокойная.

Наши [военные] на базе, все спокойно. Перестрелок с боевиками не было собеседник ТАСС

Как напоминает РБК, Тартус — второй по величине портовый город в Сирии после Латакии. Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

Стало известно о прибытии двух российских военных самолетов

Днем в воскресенье в Telegram-канале «Военный обозреватель» заявили, что не менее двух транспортных самолетов Ан-124 Минобороны России прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Уточняется, что воздушные суда, предназначенные для переброски личного состава и тяжелой техники, прилетели в сирийскую Латакию 8 декабря.

В свою очередь, Министерство иностранных дел РФ заявляло, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. Там уточнили, что на данный момент серьезной угрозы безопасности российских военных баз нет.

В Госдуме отреагировали на вход боевиков в Джеблу и Тартус

Российским военным базам в Сирии надо находиться в повышенной боевой готовности, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

«Если они зайдут на наши базы, то мы понимаем, что это такое. Города им просто сдаются без всякого боя. А с нашими базами-то воевать придется, и что там внутри находится, никто не знает из них», — сообщил Колесник.

При этом депутат отметил, что пока сирийские боевики не пытаются атаковать российские базы. «Но в повышенной готовности надо находиться», — заключил он.