В Госдуме отреагировали на вход сирийских боевиков в города с российскими военными базами

Колесник: военным базам РФ в Сирии надо находиться в повышенной готовности

Российским военным базам в Сирии надо находиться в повышенной боевой готовности, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на вход сирийских боевиков в город Тартус на побережье Средиземного моря, где находится база Военно-морских сил (ВМС) России.

«Если они зайдут на наши базы, то мы понимаем, что это такое. Города им просто сдаются без всякого боя. А с нашими базами-то воевать придется, и что там внутри находится, никто не знает из них», — сообщил Колесник.

При этом депутат отметил, что пока сирийские боевики не пытаются атаковать российские базы.

«Но в повышенной готовности надо находиться», — заключил он.

Ранее стало известно, что сторонники сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль города Джебла, расположенный вблизи авиабазы Воздушно-космических сил РФ Хмеймим. Также сирийские боевики вошли в город Тартус на побережье Средиземного моря, где находится база ВМС России.