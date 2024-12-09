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04:07, 9 декабря 2024Ценности

59-летняя блогерша похвасталась фигурой в бикини

59-летняя блогерша Грес Ганем похвасталась фигурой в черном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @greceghanem

Бывший микробиолог, фитнес-тренер, блогерша и модель Грес Ганем похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 1,8 миллиона подписчиков.

59-летняя инфлюэнсерша позировала на размещенном кадре, стоя под пальмами в черном бикини. Данный комплект состоял из украшенного деревянными бусинами топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.

Также знаменитость повязала на бедра парео и добавила к образу соломенную шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки.

Ранее в декабре 59-летняя популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала откровенное фото.

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