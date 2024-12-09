59-летняя блогерша похвасталась фигурой в бикини

59-летняя блогерша Грес Ганем похвасталась фигурой в черном бикини

Бывший микробиолог, фитнес-тренер, блогерша и модель Грес Ганем похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 1,8 миллиона подписчиков.

59-летняя инфлюэнсерша позировала на размещенном кадре, стоя под пальмами в черном бикини. Данный комплект состоял из украшенного деревянными бусинами топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.

Также знаменитость повязала на бедра парео и добавила к образу соломенную шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки.

Ранее в декабре 59-летняя популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала откровенное фото.