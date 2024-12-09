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19:15, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Назван новый возможный глава комитета Госдумы по информполитике

Новым главой комитета Госдумы по информполитике может стать Сергей Боярский
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи может стать Сергей Боярский. Имя нового возможного руководителя комитета назвал ТАСС.

«Комиссия предлагает принять решение о замещении первым заместителем председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи С. М. Боярским должности председателя комитета», — говорится в заявлении.

Совет Думы поддержал такое решение.

Собеседник агентства в Госдуме уточнил, что речь идет о назначении Боярского временно исполняющим обязанности председателя комитета.

Ранее 9 декабря стало известно, что в Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Хинштейна, который занимал пост главы комитета Госдумы по информполитике.

5 декабря президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. По словам главы государства, самым главным для нового руководителя региона будет организация работы «по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем». Хинштейн приступил к работе в Курской области 7 декабря.

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