Двух украинцев задержали за перевозку мигрантов под видом полиции

LSM: в Латвии двое граждан Украины задержаны за незаконную перевозку мигрантов

В Латвии задержаны двое граждан Украины за организацию незаконной перевозки мигрантов под видом полиции. Об этом пишет LSM со ссылкой на заявление государственной пограничной охраны республики.

По информации издания, 7 декабря двое украинцев были арестованы за незаконную перевозку мигрантов на автобусах. За ними следовали копии полицейских автомобилей.

Украинцы были задержаны в Аугшдаугавском крае на трассе E262. Дорога соединяет латвийский город Даугавпилс с российским Островом.

Ранее в Латвии власти объявили 13 граждан Грузии персонами нон грата после протестов в Тбилиси и других городах республики. «2 декабря 2024 года министр иностранных дел Байба Браже приняла решение включить 13 граждан Грузии в список нежелательных лиц для Латвийской Республики», — заявили в министерстве иностранных дел (МИД) республики.