Ида Галич снялась в бикини у бассейна

Блогерша Ида Галич снялась в бикини во время поездки на «Формулу-1» в Абу-Даби

Блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в купальнике во время поездки в Абу-Даби на «Формулу-1». Соответствующая публикация появились в ее Telegram-канале.

34-летняя инфлюэнсерша поделилась серией кадров, сделанных в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На одном из фото она позировала у бассейна в коричневом бикини из ткани в рубчик и солнцезащитных очках.

Также сетевая знаменитость предстала перед камерой в блестящем кроп-топе с глубоким декольте и джинсах со стразами и примерила несколько платьев. «Мы успели посетить одну из самых больших мечетей в мире, сходили на экскурсию в "Лувр Абу-Даби", посмотрели на гоночные болиды и послушали двух любимых исполнителей: Maroon 5 и Eminem. Сказать, что я в восторге, — ничего не сказать!» — указала в подписи автор поста.

Ранее в декабре возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро снялась в распахнутом халате на голое тело.