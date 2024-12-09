Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 9 декабря 2024Россия

Кадыров отреагировал на слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Кадыров: Трамп может перестать финансировать Киев, но последнее слово за Путиным
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Избранный глава США Дональд Трамп может остановить финансирование Киева, но последнее слово останется за президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи слова приводит ТАСС.

«Трамп не ставит условия. Трамп может остановить финансирование, оставить наемников, которых отправляют убивать российский народ. Решающий шаг, точку ставит только наш президент. Остальное все болтология», — сказал он.

Политик также заявил, что Россию необходимо обезопасить. По его мнению, для этого нужно «уничтожить всех этих шайтанов», а также забрать территории. О каких конкретно землях идет речь, Кадыров не уточнил.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Так заканчивают все диктаторские режимы». Симоньян высказалась о ситуации в Сирии и последствиях для России

      Стилист Рогов перечислил удачные сочетания в одежде с самым модным цветом 2025 года

      Кадыров отреагировал на слова Трампа о завершении конфликта на Украине

      На Украине нашли американский каннабис

      Российский полковник ответил на прогноз военного ВСУ о скорой потере Киевом пяти городов

      Российский полицейский осужден на 7,5 года колонии за пытки задержанного

      Нашедшему главную новогоднюю елку страны подарили новый автомобиль

      Русский актер получил престижную награду в США

      Лукашенко помиловал 29 экстремистов

      Жители Подмосковья поздравили яму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше