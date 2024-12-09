Кадыров отреагировал на слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Кадыров: Трамп может перестать финансировать Киев, но последнее слово за Путиным

Избранный глава США Дональд Трамп может остановить финансирование Киева, но последнее слово останется за президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи слова приводит ТАСС.

«Трамп не ставит условия. Трамп может остановить финансирование, оставить наемников, которых отправляют убивать российский народ. Решающий шаг, точку ставит только наш президент. Остальное все болтология», — сказал он.

Политик также заявил, что Россию необходимо обезопасить. По его мнению, для этого нужно «уничтожить всех этих шайтанов», а также забрать территории. О каких конкретно землях идет речь, Кадыров не уточнил.