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13:05, 9 декабря 2024Экономика

Крупный производитель молочных продуктов сменил владельца

Health & Nutrition: компанию «Юнимилк» возглавил Руслан Алисултанов
Кирилл Луцюк
Руслан Алисултанов

Руслан Алисултанов. Кадр: Утро с Грозным / YouTube

Руслан Алисултанов стал новым владельцем компании «Юнимилк», которая прежде называлась «Вамин-Татарстан». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Health & Nutrition (H&N).

Прежним владельцем компании был Минтимер Мингазов.

Отмечается, что «Юнимилк» косвенно контролирует группу компаний H&N — бывшее подразделение Danone. Представители H&N заверили, что бизнес развивается уверенно и наращивает объемы, выручку и инвестиции. В настоящее время у компании есть большие планы, предполагающие развитие, расширение ассортимента и объемов производства.

О том, что бизнес Danone в России был приобретен местными инвесторами, сообщалось в мае 2024 года. Danone заявила, что собирается покинуть российский рынок в октябре 2022 года. Компания предложила выкупить от 75 процентов бизнеса, но поставила условие, что ей останется опцион на обратный выкуп активов.

До этого, 22 марта 2024 года был опубликован релиз, который гласил, что власти России разрешили Danone продать ее бизнес компании ООО «Вамин Р».

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