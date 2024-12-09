На Украине сообщили о продвижении ВС России на покровском направлении

DeepState: ВС России продвинулись на покровском направлении

Российские войска в ходе наступления в Донбассе продвинулись в южной части покровского направления. Об этом сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

«Враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино», — говорится в публикации.

Отмечается, что село Шевченко находится в трех километрах от южной окраины Покровска.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о зачистке села Веселый Гай в Донецкой народной республике. По его словам, населенный пункт размыкает важные позиции в районе Курахово.