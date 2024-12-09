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17:12, 9 декабря 2024Силовые структуры

Начато расследование по факту взрыва на складе в Подмосковье

СК возбудил дело по факту взрыва на складе в Пушкино
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на складе в подмосковном Пушкино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

ЧП произошло 9 декабря в складском помещении на территории промышленной зоны в поселке Лесной. После взрыва начался пожар, в результате чего обрушились стены здания.

Произошедшее квалифицировано по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. После тушения пожара и разбора завалов они приступят к осмотру места ЧП.

О пострадавших пока ничего не известно.

Ранее сообщалось о том, что под завалами могут находиться три человека. МЧС направило к месту происшествия 24 специалиста и 7 единиц спецтехники.

По предварительным данным, в складском здании произошел технологический взрыв.

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