Начато расследование по факту взрыва на складе в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на складе в подмосковном Пушкино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.
ЧП произошло 9 декабря в складском помещении на территории промышленной зоны в поселке Лесной. После взрыва начался пожар, в результате чего обрушились стены здания.
Произошедшее квалифицировано по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. После тушения пожара и разбора завалов они приступят к осмотру места ЧП.
О пострадавших пока ничего не известно.
Ранее сообщалось о том, что под завалами могут находиться три человека. МЧС направило к месту происшествия 24 специалиста и 7 единиц спецтехники.
По предварительным данным, в складском здании произошел технологический взрыв.