Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 9 декабря 2024Россия

Взрыв прогремел на складе под Москвой

Взрыв прогремел в складском здании в Пушкино, под завалами могут быть люди
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Взрыв прогремел в складском здании в Пушкино в Подмосковье, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По сведениям агентства, там могут находиться три человека. На складе частично обрушились часть стены и перекрытия, отметили очевидцы.

В МЧС России уточнили, что к месту были направлены 24 специалиста и семь единиц спецтехники. Спасатели начали разбор завалов.

Как сообщает РЕН ТВ, по предварительным данным, в складском здании произошел технологический взрыв.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего в селе Чонтаул в Дагестане.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались атаковать Крымский мост новейшими польскими катерами. Су-30 и Ми-8 вступили в бой и попали на видео

      Рабочие Volkswagen приступили к новому этапу забастовок

      Популярная в 90-х стрижка стала трендом зимы

      Жители Одессы перекрыли дорогу из-за принудительной мобилизации

      В России заочно осудят за терроризм воюющего на стороне ВСУ наемника из США

      Раскрыты три минуса покупки квартир в рассрочку

      Москвичам пообещали волны морозов

      Бывший глава российского курорта с сожительницей получили сроки за махинации с жильем

      Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в российском городе

      В России ни один губернатор не пришел на заседание «Клуба бережливых губернаторов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше