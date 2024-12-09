Взрыв прогремел на складе под Москвой

Взрыв прогремел в складском здании в Пушкино, под завалами могут быть люди

Взрыв прогремел в складском здании в Пушкино в Подмосковье, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По сведениям агентства, там могут находиться три человека. На складе частично обрушились часть стены и перекрытия, отметили очевидцы.

В МЧС России уточнили, что к месту были направлены 24 специалиста и семь единиц спецтехники. Спасатели начали разбор завалов.

Как сообщает РЕН ТВ, по предварительным данным, в складском здании произошел технологический взрыв.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего в селе Чонтаул в Дагестане.