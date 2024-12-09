Под Москвой школьникам задали представить себя собакой и рассказать об отношении к хозяину

Shot: в Подмосковье родителей возмутило задание лицеистам представить себя Муму

В лицее «Авиатика» подмосковной Лобни преподавательница русского языка и литературы задала пятиклассникам на дом представить себя собакой из повести Ивана Тургенева «Муму» и рассказать об отношении к своему хозяину. Это возмутило родителей школьников, пишет Telegram-канал Shot.

Домашнее задание появилось в электронном дневнике лицеистов. «Представь, что ты Муму. Расскажи, как проходит твой день, что и как ты обычно делаешь. Расскажи, как ты относишься к своему хозяину, что тебе нравится, что не нравится, чего боишься, о чем мечтаешь», — написала учительница.

При этом, судя по прикрепленному к посту скриншоту с заданием, в слове «представь» допущена опечатка и вместо мягкого знака стоит точка. Как пишет канал, педагог устроилась в лицей учителем русского и литературы два месяца назад.

Ранее учительница русского языка из подмосковных Химок во время урока надела на голову дуршлаг и рассказала детям про пастафарианство — шуточную религию, восхваляющую макаронного монстра и спагетти с тефтелями. В результате женщину якобы отстранили от занятий, однако за нее вступились родители учеников. Свой поступок педагог объяснила ответом на религиозные головные уборы учеников.