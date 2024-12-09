Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 9 декабря 2024Россия

Под Москвой школьникам задали представить себя собакой и рассказать об отношении к хозяину

Shot: в Подмосковье родителей возмутило задание лицеистам представить себя Муму
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Ещенко / РИА Новости

В лицее «Авиатика» подмосковной Лобни преподавательница русского языка и литературы задала пятиклассникам на дом представить себя собакой из повести Ивана Тургенева «Муму» и рассказать об отношении к своему хозяину. Это возмутило родителей школьников, пишет Telegram-канал Shot.

Домашнее задание появилось в электронном дневнике лицеистов. «Представь, что ты Муму. Расскажи, как проходит твой день, что и как ты обычно делаешь. Расскажи, как ты относишься к своему хозяину, что тебе нравится, что не нравится, чего боишься, о чем мечтаешь», — написала учительница.

При этом, судя по прикрепленному к посту скриншоту с заданием, в слове «представь» допущена опечатка и вместо мягкого знака стоит точка. Как пишет канал, педагог устроилась в лицей учителем русского и литературы два месяца назад.

Ранее учительница русского языка из подмосковных Химок во время урока надела на голову дуршлаг и рассказала детям про пастафарианство — шуточную религию, восхваляющую макаронного монстра и спагетти с тефтелями. В результате женщину якобы отстранили от занятий, однако за нее вступились родители учеников. Свой поступок педагог объяснила ответом на религиозные головные уборы учеников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Так заканчивают все диктаторские режимы». Симоньян высказалась о ситуации в Сирии и последствиях для России

      Стилист Рогов перечислил удачные сочетания в одежде с самым модным цветом 2025 года

      Кадыров отреагировал на слова Трампа о завершении конфликта на Украине

      На Украине нашли американский каннабис

      Российский полковник ответил на прогноз военного ВСУ о скорой потере Киевом пяти городов

      Российский полицейский осужден на 7,5 года колонии за пытки задержанного

      Нашедшему главную новогоднюю елку страны подарили новый автомобиль

      Русский актер получил престижную награду в США

      Лукашенко помиловал 29 экстремистов

      Жители Подмосковья поздравили яму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше