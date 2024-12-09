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16:13, 9 декабря 2024Из жизни

Полицейский пес на пенсии спас потерявшегося мужчину на первой прогулке после операции

В Британии полицейский пес на пенсии нашел потерявшегося мужчину на прогулке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Max Rossi / Reuters

Полицейская собака в отставке из Великобритании нашла и спасла пожилого мужчину, который потерялся. Об этом пишет RTÉ.

12-летняя немецкая овчарка по имени Медведь много лет проработала в полиции. В 2020 году пес вышел на пенсию по состоянию здоровья. В день рождения Медведя, 28 ноября, его хозяйка Джулия Поуп и ее партнер вывели пса на прогулку. Это была первая прогулка собаки после операции, поэтому хозяева очень удивились, что питомец внезапно остановился, а затем потащил их в густой подлесок.

Там оказался пожилой мужчина — он был дезориентирован, упал в грязь, замерз, промок и не мог подняться без посторонней помощи. Подлесок при этом находился далеко от дорог и домов. «Я не уверена, что он пережил бы ночь, поскольку было очень холодно и почти темно, и поблизости никого не было», — отметила Поуп.

Когда они добрались до полиции, выяснилось, что мужчина потерялся, и его искали родные и полицейские. Благодаря Медведю он выжил и воссоединился с семьей. «Удивительная удача, что мы оказались в нужном месте в нужное время — два бывших полицейских и отставная полицейская собака», — сказала Поуп.

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