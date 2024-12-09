Популярная блогерша со слезами на глазах пожаловалась на пугающие сообщения от незнакомцев

Блогерша Дианова заявила, что получала пугающие сообщения после ее разоблачения

Популярная российская блогерша и психолог Лина Дианова со слезами на глазах заявила, что столкнулась с кибербуллингом и получала угрозы после выхода посвященного ей ролика разоблачительного характера. Об этом она рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак, видео вышло на YouTube.

По словам Диановой, незнакомцы присылали ей чудовищные сообщения. Так, после выхода разоблачения она несколько раз получила в мессенджере угрозы и фотографии мертвых людей и животных. «Я до сих пор стараюсь про это не говорить», — пожаловалась она.

Психолог предположила, что у людей, отправлявших ей такие сообщения, «не все в порядке с головой». Дианова также отметила, что не обращалась в полицию по поводу пугающих посланий, поскольку такая идея не пришла ей в голову.

Ранее российский автоблогер Константин Заруцкий, известный как Academeg, рассказал о нападении на него с ножом. Он заявил, что однажды к нему подошел нетрезвый мужчина и приставил к его горлу нож, после чего принялся общаться с ним о жизни.

Лина Дианова прославилась благодаря психологическим разборам звезд шоу-бизнеса, которые публиковала на YouTube. Она позиционирует себя как клинического и семейного психолога, а также как гештальт-терапевта. В 2023 году в сети стал популярным ролик критического характера, в котором начинающая блогерша Mila Kemball поставила под сомнение компетенцию Диановой как гештальт-терапевта и осудила ее за некоторые высказывания.