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13:26, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Популярная блогерша со слезами на глазах пожаловалась на пугающие сообщения от незнакомцев

Блогерша Дианова заявила, что получала пугающие сообщения после ее разоблачения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Лина Дианова

Лина Дианова. Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Популярная российская блогерша и психолог Лина Дианова со слезами на глазах заявила, что столкнулась с кибербуллингом и получала угрозы после выхода посвященного ей ролика разоблачительного характера. Об этом она рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак, видео вышло на YouTube.

По словам Диановой, незнакомцы присылали ей чудовищные сообщения. Так, после выхода разоблачения она несколько раз получила в мессенджере угрозы и фотографии мертвых людей и животных. «Я до сих пор стараюсь про это не говорить», — пожаловалась она.

Психолог предположила, что у людей, отправлявших ей такие сообщения, «не все в порядке с головой». Дианова также отметила, что не обращалась в полицию по поводу пугающих посланий, поскольку такая идея не пришла ей в голову.

Ранее российский автоблогер Константин Заруцкий, известный как Academeg, рассказал о нападении на него с ножом. Он заявил, что однажды к нему подошел нетрезвый мужчина и приставил к его горлу нож, после чего принялся общаться с ним о жизни.

Лина Дианова прославилась благодаря психологическим разборам звезд шоу-бизнеса, которые публиковала на YouTube. Она позиционирует себя как клинического и семейного психолога, а также как гештальт-терапевта. В 2023 году в сети стал популярным ролик критического характера, в котором начинающая блогерша Mila Kemball поставила под сомнение компетенцию Диановой как гештальт-терапевта и осудила ее за некоторые высказывания.

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