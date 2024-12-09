Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Минобороны России: система ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 14:00 до 15:00 дежурные военные сбили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 9 декабря ВСУ выпустили по России 13 беспилотников. Восемь из них перехватили над Белгородской областью, три — над Ростовской, еще два — над Астраханской.

6 декабря стало известно, что в Шебекино Белгородской области при ударе украинского дрона пострадала женщина. Пострадавшую доставили в больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением спины.