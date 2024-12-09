Против турецкого политика начали расследование из-за его слов о Сирии

Прокуратура Турции расследует высказывание о Сирии лидера Vatan Перинчека

Прокуратура Турции начала расследование против лидера партии Vatan («Родина») Догу Перинчека из-за его слова о Сирии. Об этом сообщает газета Aydınlık.

Политик призвал «не праздновать вместе с США и Израилем» смену власти в Сирии. Он выразил мнение, что из нее пытаются сделать марионетку Вашингтона, но Соединенные Штаты не принесут туда мир.

Прокуратура сочла высказывания противоречащими национальной безопасности страны. Перинчек подчеркнул, что в его заявлениях нет мотива преступления согласно Уголовному кодексу Турции.

«В уголовном законодательстве Турции нет такого преступления, как «выступление против политики правительства в области безопасности», — заявил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не имеет территориальных претензий к Сирии и выступает за скорейший мир в соседней стране. Сирия принадлежит сирийцам со всеми ее этническими, сектантскими и религиозными элементами, сказал он.

