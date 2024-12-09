Путин присвоил звание генерала армии двум замминистра обороны

Путин присвоил звание генерала армии замминистра обороны Евкурову и Горемыкину

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что воинское звание получили Юнус-Бек Евкуров и начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Виктор Горемыкин.

Помимо того, звание генерал-лейтенанта получил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Ранее Владимир Путин присвоил воинской части почетное наименование. Своим указом глава государства присвоил наименование «гвардейский» 77-му зенитному ракетному полку.