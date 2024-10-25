Путин присвоил российской воинской части почетное наименование

Путин присвоил почетное наименование 77-му зенитному ракетному полку

Президент России Владимир Путин присвоил воинской части почетное наименование. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Своим указом глава государства присвоил наименование «гвардейский» 77-му зенитному ракетному полку.

Указ, датированный 25 октября, вступает в силу со дня его подписания.

В сентябре Путин присвоил гвардейское наименование сразу двум российским соединениям. Речь идет об 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии.