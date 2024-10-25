Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 25 октября 2024Россия

Путин присвоил российской воинской части почетное наименование

Путин присвоил почетное наименование 77-му зенитному ракетному полку

Фото: Alexey Maishev / Brics-Russia2024.ru Host Photo Agency / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил воинской части почетное наименование. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Своим указом глава государства присвоил наименование «гвардейский» 77-му зенитному ракетному полку.

Указ, датированный 25 октября, вступает в силу со дня его подписания.

В сентябре Путин присвоил гвардейское наименование сразу двум российским соединениям. Речь идет об 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?

      ФСБ сообщила об аресте готовившего теракт на Ставрополье мужчины

      В Госдуме предложили альтернативу рекордному росту ключевой ставки в России

      Боец «Ахмата» с ребенком на руках жестоко избил жену на улице и попал на видео

      В России отреагировали на нападки Зеленского на генсека ООН из-за саммита БРИКС

      Обвиняемый в расправе над девочками на Урале предлагал взятку силовикам

      Врач рассказала о влиянии чая на психику

      На Украине устроили массовую облаву на публиковавших перемещения военкомов блогеров

      Стало известно об отправке второй группы войск КНДР в Россию

      Овечкина и Ротенберга позвали на Мадагаскар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше