Непристойная переписка между монахиней и священником привела к упразднению монастыря

В Техасе роман монахини и священника привел к разрыву с Ватиканом

Ватикан упразднил и отстранил монастырь кармелиток в городе Арлингтон, американский штат Техас, от католической церкви из-за непристойного поведения монахини. Об этом сообщает Chron.

В апреле 2023 года Майкл Олсон, епископ из техасского города Форт-Уэрт, начал расследование в отношении преподобной матери Терезы Герлах из монастыря в Арлингтоне. Он обвинил женщину, передвигающуюся в инвалидном кресле, в том, что она нарушила обет целомудрия. Олсон заявил, что у Герлах был роман со священником Филиппом Джонсоном, и они вели непристойную переписку.

Олсон отмечал, что не видел переписок Герлах и Джонсона, однако для обвинений было достаточно признания женщины. Однако ее адвокат заявил, что в момент допроса Герлах находилась под действием лекарств, и даже не запомнила, что говорила. Это привело к скандалу и последующему разрыву арлингтонского монастыря с Ватиканом.

Монахини заступились за преподобную мать. По их мнению, Олсон оклеветал Герлах, чтобы захватить земли монастыря. Сейчас стоимость его территории оценивается в 3,8 миллиона долларов. В апреле 2024 года монахини передали землю некоммерческой организации, чтобы ее не смогла присвоить епархия Форт-Уэрта, где служит Олсон. Как отмечает издание, представитель этой епархии ответил им, что они никогда не хотели получить землю в Арлингтоне, не хотят и сейчас.

В сентябре кармелитки присоединились к Священническому братству святого Пия — римско-католической священнической группе, которая порвала связи с Ватиканом. В ответ на это 2 декабря Ватикан запретил им называть себя монахинями и проводить службы.

«Действия бывших монахинь нанесли глубокую рану Телу Христову», — заявил Олсон, посчитав решение Ватикана справедливым. Адвокат монахинь рассказал, что женщины проигнорировали это заявление. Они продолжают служить в арлингтонском монастыре.

Ранее сообщалось, что прихожанин буддийского храма в таиландской провинции Бурирам обвинил служащего там монаха в многочисленных связях с женщинами и потребовал, чтобы тот отказался от сана. Монах же заявил, что давно не может ничего такого из-за преклонного возраста.