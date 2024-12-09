Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема обезболивающих

Врач Резников: бесконтрольный прием анальгетиков может привести к отказу почки

Бесконтрольный прием анальгетиков может привести к проблемам с почками, предупредил россиян нефролог, кандидат медицинских наук Алексей Резников. Слова доктора приводит Life.ru.

По словам Резникова, обезболивающие препараты вызывают побочные эффекты, если люди назначают их сами себе без консультации с врачами. Доктор объяснил, что неконтролируемый прием обезболивающих может стать причиной развития анальгетической нефропатии, из-за которой почки перестают нормально работать. Самым тяжелым вариантом осложнения может стать отказ почки.

Врач предупредил, что своевременно обнаружить нарушения в работе почек бывает сложно, так как на начальных стадиях не бывает ярко выраженных симптомов. Обычно люди обращаются к специалистам, когда у них уже появляются отеки, кровь в моче и повышенное давление.

Зачастую при болезни почек появляется боль в суставах, из-за которой многие продолжают принимать обезболивающие, чем еще больше вредят себе, добавил врач.

Резников уточнил, что ученые пока не выявили самые опасные группы анальгетиков, но уже известно, что здоровью вредят фенацетин, аспирин и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).

Ранее нефролог Данила Пыриков назвал меры профилактики образования камней в почках. В частности, по его словам, ожирение может стать одной из причин появления камней.