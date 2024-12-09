Россиянам предложили туры за границу на Новый год по цене автомобиля

АТОР: отдых в самых дорогих отелях на Новый год начинается от 4 миллионов рублей

Отдых в самых дорогих заграничных отелях с системой «ультра все включено» на Новый год начинается от 4 миллионов рублей. Такие предложения опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, например, тур на семь ночей на Мальдивы с удобным прямым или стыковочным перелетом из Москвы 29 декабря и проживанием в пятизвездочном отеле Kudadoo Maldives Private Island обойдется от 4,5 миллиона рублей за двоих. Аналогичный тур в Турцию с проживанием в пятизвездочном отеле Club Prive By Rixos Belek будет стоить от 5,7 миллиона рублей на двоих, а на Маврикий — от 5,8 миллиона рублей на двоих.

По данным портала Auto.ru, примерно за такую же цену в России можно приобрести автомобиль. Например, новый китайский внедорожник Haval H5 II в комплектации Premium стоит от 4 миллионов рублей.

Ранее россиянам назвали самые дешевые зарубежные направления на новогодние праздники. В список вошли Абхазия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.