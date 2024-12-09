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10:04, 9 декабря 2024Россия

Россиянин пошел по обочине и поплатился

В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил шедшего по обочине мужчину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Петербургская полиция»

В Выборгском районе Ленинградской области мужчина пошел по обочине дороги и поплатился — его насмерть сбил эвакуатор. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как выяснило российское издание, все произошло на восьмом километре дороги Голубые озера — Поляны. Грузовой Hyundai сбил мужчину вне зоны пешеходного перехода.

По предварительным данным, тот двигался по обочине в попутном направлении, но неожиданно для водителя свернул на проезжую часть.

Мужчину, которому на вид 25-30 лет, спасти не удалось. Его личность и все обстоятельства аварии устанавливают. За рулем эвакуатора находился 26-летний уроженец Дагестана. В этом году он успел оплатить десять штрафов.

Ранее сообщалось, что в Амурской области столкнулись грузовик и легковая машина. Тогда жертвами аварии стали четыре человека, среди них оказались дети 8 и 11 лет.

ЖЗЛ
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