В российском регионе появилась огромная новогодняя открытка

В Амурской области появилась огромная новогодняя открытка

В Амурской области появилась огромная новогодняя открытка. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Школьники и учителя из села Албазино, расположенного в российском регионе, хотели создать картину на замерзшем водоеме, но лед оказался слишком тонким. В связи с этим учителя и их подопечные решили не рисковать и выбрали более безопасное место для творчества. Так, они нашли в селе участок дороги, по которому никто не ездит. С помощью снега и поддержки учителей школьники создали объемное изображение змеи и оставили надпись «С Новым годом 2025. Албазино».

Ранее сообщалось, что жители Тындинского района Амурской области также нарисовали на льду праздничную открытку и показали с высоты птичьего полета.