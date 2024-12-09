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19:35, 9 декабря 2024Моя страна

В российском регионе появилась огромная новогодняя открытка

В Амурской области появилась огромная новогодняя открытка
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Амурской области появилась огромная новогодняя открытка. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Школьники и учителя из села Албазино, расположенного в российском регионе, хотели создать картину на замерзшем водоеме, но лед оказался слишком тонким. В связи с этим учителя и их подопечные решили не рисковать и выбрали более безопасное место для творчества. Так, они нашли в селе участок дороги, по которому никто не ездит. С помощью снега и поддержки учителей школьники создали объемное изображение змеи и оставили надпись «С Новым годом 2025. Албазино».

Ранее сообщалось, что жители Тындинского района Амурской области также нарисовали на льду праздничную открытку и показали с высоты птичьего полета.

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