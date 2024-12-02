Россияне нарисовали на льду праздничную открытку и показали с высоты птичьего полета

Жители Амурской области нарисовали на замерзшем озере праздничную открытку

Жители Амурской области нарисовали на льду праздничную открытку и показали с высоты птичьего полета. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Россияне, проживающие в Тындинском районе, подготовили эскиз, запаслись горячим чаем и взяли с собой лопаты. Вооружившись ими, они расчистили снег на замерзшем озере. Для создания ледовой картины, на которой изображена змея — символ наступающего 2025 года, им понадобился всего час.

Известно, что самым знаменитым автором ледовых картин является художник Валерий Мельников. Каждый год мужчина рисовал новогодние открытки на реке Хомутина. В начале 2020 года творчество Мельникова привлекло внимание журналистов, которые вместе с ним украсили его последнее произведение светящимися гирляндами. В октябре этого же года организм художника не справился с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что художница из Тюмени Альфея Мухаметова нарисовала картины нефтью, которые показали на Ямале. Россиянка начала использовать необычный материал для рисования в 2014 году. Теперь она является первой в мире художницей, которая с помощью нескольких капель нефти придумала рисовать портреты.

