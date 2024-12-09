Российский подполковник во время награждения передал Путину слова матери о жизни в стране

Герой России поблагодарил Путина за то, что тот «поднимает страну из нищеты»

Герой России подполковник Ренат Акберов во время награждения медалью «Золотая Звезда» в Кремлевском дворце передал президенту России Владимиру Путину слова своей матери о жизни в стране и поблагодарил его за то, что тот «поднимает страну из нищеты», передает ТАСС.

«В заключение разрешите передать вам теплые слова от моей мамы: "Владимир Владимирович, большое вам спасибо, что поднимаете нашу страну из нищеты и вырвали нас из когтей Международного валютного фонда"», — сказал российский подполковник.

Акберов также обратился к президенту со словами о том, что российские военнослужащие продолжат «с честью и достойно выполнять все поставленные задачи».

В понедельник, 9 декабря, Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России и провел беседу с военнослужащими в неформальной обстановке в Кремле. Ранее получивший награду от российского президента военный Максим Поташев рассказал о своих ощущениях от этой встречи. По его словам, ему было страшнее на церемонии, чем на фронте.