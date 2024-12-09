Собравшуюся переспать с тысячей мужчин за день порномодель предупредили об опасности

Австралийский врач предупредил порномодель из Великобритании об опасности секс-марафонов. Как пишет издание News.com.au, она намерена за сутки переспать с тысячей мужчин.

23-летняя Лили Филлипс анонсировала «главное событие года» осенью. Она заявила, что в феврале 2025-го побьет мировой рекорд и переспит с тысячью мужчин за сутки. Предыдущий рекорд принадлежит американской порноактрисе Лизе Спаркс, которая в 2003 году занялась сексом с 919 партнерами за сутки.

Комментируя предстоящий секс-марафон, сиднейский врач Зак Тернер заявил, что он может быть опасен для здоровья. Он отметил, что секс — сложный процесс, в котором нагрузка ложится на множество мышц и сердечно-сосудистую систему. В умеренных количествах секс очень полезен для здоровья, однако в подобной экстремальной форме он обязательно приведет к негативным последствиям, уверен Тернер.

«Считайте это чем-то вроде марафона без подготовки. Травмы от перенапряжения, обезвоживание и полное истощение сил практически гарантированы. Лиза Спаркс, предыдущая рекордсменка, признавалась, что потом у нее все болело несколько недель — явный признак перенапряжения», — отметил врач.

Тернер также заявил, что нагрузка на сердце во время такого марафона также будет чрезмерной и может нанести серьезный вред. Кроме того, Тернер отметил риск передачи венерических заболеваний и возможные последствия для психики Филлипс. «Подобные экстремальные порывы ставят вопросы о целях, эмоциональном благополучии и возможном сексуальном насилии. Социальные сети раздувают такие события, отдавая приоритет их шокирующим аспектам, а не подлинному здоровью или личностному росту», — сказал врач.

Ранее Филлипс в рамках подготовки к февральскому марафону переспала со 101 мужчиной за сутки. Она призналась, что быстро выбилась из намеченного графика и была вынуждена приглашать в постель по несколько мужчин за раз.