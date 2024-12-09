Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:02, 9 декабря 2024Из жизни

Собравшуюся переспать с тысячей мужчин за день порномодель предупредили об опасности

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Juan Gonzalez / Reuters

Австралийский врач предупредил порномодель из Великобритании об опасности секс-марафонов. Как пишет издание News.com.au, она намерена за сутки переспать с тысячей мужчин.

23-летняя Лили Филлипс анонсировала «главное событие года» осенью. Она заявила, что в феврале 2025-го побьет мировой рекорд и переспит с тысячью мужчин за сутки. Предыдущий рекорд принадлежит американской порноактрисе Лизе Спаркс, которая в 2003 году занялась сексом с 919 партнерами за сутки.

Комментируя предстоящий секс-марафон, сиднейский врач Зак Тернер заявил, что он может быть опасен для здоровья. Он отметил, что секс — сложный процесс, в котором нагрузка ложится на множество мышц и сердечно-сосудистую систему. В умеренных количествах секс очень полезен для здоровья, однако в подобной экстремальной форме он обязательно приведет к негативным последствиям, уверен Тернер.

Материалы по теме:
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

«Считайте это чем-то вроде марафона без подготовки. Травмы от перенапряжения, обезвоживание и полное истощение сил практически гарантированы. Лиза Спаркс, предыдущая рекордсменка, признавалась, что потом у нее все болело несколько недель — явный признак перенапряжения», — отметил врач.

Тернер также заявил, что нагрузка на сердце во время такого марафона также будет чрезмерной и может нанести серьезный вред. Кроме того, Тернер отметил риск передачи венерических заболеваний и возможные последствия для психики Филлипс. «Подобные экстремальные порывы ставят вопросы о целях, эмоциональном благополучии и возможном сексуальном насилии. Социальные сети раздувают такие события, отдавая приоритет их шокирующим аспектам, а не подлинному здоровью или личностному росту», — сказал врач.

Ранее Филлипс в рамках подготовки к февральскому марафону переспала со 101 мужчиной за сутки. Она призналась, что быстро выбилась из намеченного графика и была вынуждена приглашать в постель по несколько мужчин за раз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России собираются ввести временный запрет на получение денег от продажи недвижимости. Чем это объясняют?

      Непристойная переписка между монахиней и священником привела к упразднению монастыря

      Планы по выпуску купюры в 10 тысяч рублей в России оценили

      В США призвали новые власти Сирии подчиниться Трампу

      19-летний российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

      Россиянина осудили на 6,5 года за подрыв племянника на гранате

      Чиновница пыталась мотивировать россиянок к деторождению фразой «ребенок кормит себя сам»

      В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о более чем 200 взрывах

      Герой России рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше