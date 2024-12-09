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18:11, 9 декабря 2024Россия

Стала известна предварительная причина взрыва на складе под Москвой

Причиной взрыва на складе в Пушкино назвали нарушение техники безопасности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Предварительной причиной взрыва на складе в подмосковном Пушкино могло стать нарушение техники безопасности при производстве пиротехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, взрыв в здании произошел при производстве пиротехнических изделий», — сказал собеседник агентства, отметив, что причиной могло стать нарушение техники безопасности.

ЧП произошло 9 декабря в складском помещении на территории промышленной зоны в поселке Лесной. Из-за начавшегося после взрыва пожара обрушились стены здания.

На данный момент известно, что под завалами могут находиться три человека.

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