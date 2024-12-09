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14:00, 9 декабря 2024Спорт

Стало известно о планах по допуску российских фигуристов до Олимпиады-2026

РИА Новости: российских фигуристов планируют допустить до Олимпиады-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Claudia Greco / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует допустить российских и белорусских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом стало известно РИА Новости, которое ссылается на несколько не связанных друг с другом источников.

Условием участия представителей стран станет нейтральный статус. По планам ISU, сначала россиян и белорусов должны допустить до нового турнира, который станет квалификационным к Играм.

Количество олимпийских квот, которые получат Россия и Белоруссия, пока обсуждается. Решение по допуску представителей стран должно быть принято по итогам следующего очного совета ISU, который пройдет в марте 2025 года.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

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