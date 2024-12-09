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15:45, 9 декабря 2024Спорт

Стало известно о возможных убытках «Спартака» из-за результативной игры футболиста

«Спартак» заплатит 1 млн евро, если Угальде наберет 25 очков за результативность
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Манфред Угальде

Манфред Угальде. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский «Спартак» может лишиться 1 миллиона евро из-за результативной игры коста-риканского форварда команды Манфреда Угальде. Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, такая сумма прописана в контракте нападающего с красно-белыми. Столько москвичи заплатят его бывшему клубу «Твенте», если Угальде по итогам сезона наберет 25 очков по системе «гол плюс пас». Сейчас игрок забил 16 голов и сделал три результативные передачи.

Дополнительные убытки могут ждать красно-белых, если «Спартак» станет чемпионом России, а Угальде проведет более 50 процентов матчей. В этом случае они также заплатят «Твенте» 1 миллион евро.

Угальде перешел в «Спартак» 29 января этого года. Москвичи после 18 туров занимают третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ), отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

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