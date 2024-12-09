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13:23, 9 декабря 2024Россия

В России отреагировали на гибель бывшего начальника колонии ДНР при подрыве авто

Депутат Бородай: в гибели Евсюкова может быть след Украины, а может и не быть
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В гибели бывшего начальника Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергея Евсюкова может быть украинский след, а может и не быть, заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Такое бывает, такое случается. У меня нет никаких мыслей, чтобы сказать, кто это сделал. Если говорить об украинском следе, то, наверное, он есть. Но может быть, и нет», — отреагировал Бородай.

Депутат отметил, что тот факт, что в Донецке периодически происходят теракты — не новость.

Взрыв белого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado произошел в центре Донецка утром в понедельник, 9 декабря. В результате взрыва бывший начальник Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Евсюков получил несовместимые с жизнью травмы. Вторая пострадавшая — его супруга, сотрудница МВД. Она в сознании, но находится в тяжелом состоянии.

Известно, что ранее власти Украины возбудили в отношении Евсюкова и его заместителя уголовное дело, возложив на них вину за последствия прилета нескольких американских HIMARS по колонии в июле 2022 года. Как пишет Mash, за голову Евсюкова после этого на украинских сайтах предлагали награду — 21 тысячу долларов (более двух миллионов рублей).

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