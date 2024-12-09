В Армении ответили на вопрос о просьбах России принять участие в украинском конфликте

МИД Армении: РФ никогда не просила Ереван принять участие в украинском конфликте

Россия никогда не просила Ереван принять участие в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью финскому агентству Lännen Media, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства республики.

«Честно говоря, нам никогда не предлагали, на нас не давили и не ожидали от нас участия в войне на Украине каким-либо образом. Такой попытки не было», — ответил глава МИД на соответствующий вопрос.

Ранее в МИД России прокомментировали отношения Москвы и Еревана. Замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин заявил, что российская сторона не отказывается от военно-политических договоренностей с Арменией.