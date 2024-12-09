Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:46, 9 декабря 2024Бывший СССР

В Армении ответили на вопрос о просьбах России принять участие в украинском конфликте

МИД Армении: РФ никогда не просила Ереван принять участие в украинском конфликте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия никогда не просила Ереван принять участие в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью финскому агентству Lännen Media, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства республики.

«Честно говоря, нам никогда не предлагали, на нас не давили и не ожидали от нас участия в войне на Украине каким-либо образом. Такой попытки не было», — ответил глава МИД на соответствующий вопрос.

Ранее в МИД России прокомментировали отношения Москвы и Еревана. Замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин заявил, что российская сторона не отказывается от военно-политических договоренностей с Арменией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались атаковать Крымский мост новейшими польскими катерами. Су-30 и Ми-8 вступили в бой и попали на видео

      41-летняя звезда «Универа» раскрыла секрет красоты

      В российском городе за поборы с подчиненных арестована начальница ФСИН

      В «Ростехе» рассказали о «залетающих в амбразуру» ракетах

      Раскрыта причина поражения сирийской армии перед напором боевиков

      Военный объяснил значимость боев за Курахово

      В России оценили будущее военных баз в Сирии

      Дания и Норвегия приостановят прием сирийских беженцев

      Стала известна предварительная причина взрыва на складе под Москвой

      Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на движущийся автомобиль с людьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше