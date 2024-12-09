Беляев: резидентура ЦРУ продолжает действовать в России и ближнем приграничье

Резидентура ЦРУ и других американских спецслужб продолжает действовать на территории России и ближнего приграничья. Подробности раскрыл «Царьграду» подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев.

Отмечается, что США на протяжении нескольких десятилетий поддерживают отношения с различными террористическими группировками на всех континентах. «Ни единого дня не было, когда бы США взяли и хотя бы на несколько минут прикрыли свою папочку с названием "Россия"», — заметил Беляев. По его словам, резидентура ЦРУ и прочих американских спецслужб — всего их восемнадцать — продолжает действовать.

Он добавил, что на территории стран Центральной Азии ЦРУ, а также Госдеп США как напрямую, так и через различные некоммерческие, неправительственные организации постоянно финансируют деятельность, связанную с возбуждением национальной, культурной, религиозной ненависти по отношению к России. Эксперт обратил внимание, как подобные идеи внедряются в головы молодым людям через среднее и высшее образование в странах Средней Азии. Россия воспринимается ими в историческом смысле как негативная страна, указал подполковник ФСБ в отставке.

Беляев также обратил внимание на ситуацию, когда в мае этого года в США задержали восемь граждан Таджикистана по обвинению в подготовке теракта. Причем двое значились в списках ЦРУ как лица, причастные к террористической деятельности, и все равно смогли перейти границу в Техасе и получили документы на временное проживание.

Ранее The Guardian со ссылкой на источник в европейских разведслужбах сообщила, что западные спецслужбы в последние месяцы стараются активнее вербовать россиян. В то же время вербовку затрудняет запрет для российских чиновников посещать страны Европы. Однако есть третьи страны, где можно встретиться с этими людьми, говорится в материале.