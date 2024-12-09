Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 9 декабря 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о деятельности резидентуры ЦРУ в России

Беляев: резидентура ЦРУ продолжает действовать в России и ближнем приграничье
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Резидентура ЦРУ и других американских спецслужб продолжает действовать на территории России и ближнего приграничья. Подробности раскрыл «Царьграду» подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев.

Отмечается, что США на протяжении нескольких десятилетий поддерживают отношения с различными террористическими группировками на всех континентах. «Ни единого дня не было, когда бы США взяли и хотя бы на несколько минут прикрыли свою папочку с названием "Россия"», — заметил Беляев. По его словам, резидентура ЦРУ и прочих американских спецслужб — всего их восемнадцать — продолжает действовать.

Он добавил, что на территории стран Центральной Азии ЦРУ, а также Госдеп США как напрямую, так и через различные некоммерческие, неправительственные организации постоянно финансируют деятельность, связанную с возбуждением национальной, культурной, религиозной ненависти по отношению к России. Эксперт обратил внимание, как подобные идеи внедряются в головы молодым людям через среднее и высшее образование в странах Средней Азии. Россия воспринимается ими в историческом смысле как негативная страна, указал подполковник ФСБ в отставке.

Беляев также обратил внимание на ситуацию, когда в мае этого года в США задержали восемь граждан Таджикистана по обвинению в подготовке теракта. Причем двое значились в списках ЦРУ как лица, причастные к террористической деятельности, и все равно смогли перейти границу в Техасе и получили документы на временное проживание.

Ранее The Guardian со ссылкой на источник в европейских разведслужбах сообщила, что западные спецслужбы в последние месяцы стараются активнее вербовать россиян. В то же время вербовку затрудняет запрет для российских чиновников посещать страны Европы. Однако есть третьи страны, где можно встретиться с этими людьми, говорится в материале.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Так заканчивают все диктаторские режимы». Симоньян высказалась о ситуации в Сирии и последствиях для России

      Анна Седокова развелась с третьим мужем

      Российские войска нанесли удар по месту ремонта техники ВСУ

      Суд приговорил к длительным срокам восемь россиян за похищение и вымогательство

      Сирийская оппозиция запретила заставлять женщин носить хиджаб

      Российские военные закрепились в центре Курахово

      Российский историк попробовал дома настойку из мухоморов и поплатился

      Стилист Рогов перечислил удачные сочетания в одежде с самым модным цветом 2025 года

      Кадыров отреагировал на слова Трампа о завершении конфликта на Украине

      На Украине нашли американский каннабис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше