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15:21, 27 ноября 2024Мир

Западные спецслужбы стали активнее вербовать россиян

Guardian: западные разведслужбы в последние месяцы активнее вербуют граждан РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom  

Западные спецслужбы в последние месяцы стараются активнее вербовать российских граждан. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источник в европейских разведслужбах.

«"Холодные подходы" редко бывают успешными, но никогда не знаешь наверняка. Если есть 1 процент успеха, все равно стоит попробовать», — заявил один из собеседников издания, указав, что под «холодными подходами» имеется в виду «старый проверенный метод с чемоданом, полным наличных».

Источник также отметил, что вербовку затрудняет запрет для российских чиновников посещать страны Европы. «Но есть третьи страны, где можно встретиться с этими людьми», — сказал он.

Обозреватели The Guardian также констатируют, что с приходом в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа кампания ЦРУ по вербовке россиян в скором времени может быть провалена из-за смены политического курса Вашингтона.

В 2023 году ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки россиян. Там ведомство опубликовало видео с инструкцией, как выйти с ним на связь, находясь в России.

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