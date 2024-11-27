Западные спецслужбы стали активнее вербовать россиян

Guardian: западные разведслужбы в последние месяцы активнее вербуют граждан РФ

Западные спецслужбы в последние месяцы стараются активнее вербовать российских граждан. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источник в европейских разведслужбах.

«"Холодные подходы" редко бывают успешными, но никогда не знаешь наверняка. Если есть 1 процент успеха, все равно стоит попробовать», — заявил один из собеседников издания, указав, что под «холодными подходами» имеется в виду «старый проверенный метод с чемоданом, полным наличных».

Источник также отметил, что вербовку затрудняет запрет для российских чиновников посещать страны Европы. «Но есть третьи страны, где можно встретиться с этими людьми», — сказал он.

Обозреватели The Guardian также констатируют, что с приходом в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа кампания ЦРУ по вербовке россиян в скором времени может быть провалена из-за смены политического курса Вашингтона.

В 2023 году ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки россиян. Там ведомство опубликовало видео с инструкцией, как выйти с ним на связь, находясь в России.

