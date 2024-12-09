В посольстве Сирии в Москве прокомментировали контакты с Асадом

Посольство Сирии в Москве: связь с бывшим президентом Асадом не поддерживается

Посольство Сирии в Москве не поддерживает связь с бывшим президентом страны Башаром Асадом. Контакты с ним прокомментировали в сирийском диппредставительстве, сообщает ТАСС.

«Никаких контактов с Асадом не было, мы с ним и сейчас не контактируем», — заявили в посольстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье. Он уточнил, что такие решения не принимаются без участия главы государства.